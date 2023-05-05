Пожар в Успенке: как тюменцы помогают пострадавшим от огня жителям села

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Неравнодушные тюменцы предлагали пострадавшим жителям Тюменского района помочь с эвакуацией, предоставлением необходимых вещей, в том числе средств личной гигиены, продуктов питания, воды, медицинских масок, медикаментов. Некоторые горожане сообщали, что готовы приютить у себя дома погорельцев.
«Тюмень — город, у жителей которого, самые большие сердца. Сегодня ночью мы все в этом убедились. Повез воду в Успенку. Въезд в поселок был уже закрыт. Работал только на выезд. Сотрудники ГИБДД отправили через Ушаково (огромное им за это спасибо). Доехав до поселка увидел волонтеров возле „Магнита“, с водой. Помогли разгрузится. Сразу сказали, что воду повезут пожарным, так как там очень „жарко“, и за ней вот подъедут. Пока ждали, подъезжали ребята, кто 5 литров, кто 20, кто привез 100. В стороне стояло около 20 бортовых газелей. Как оказалось, парни в своем чате списались и приехали в случаи чего помочь людям погрузить и вывезти вещи, и все это бесплатно. Разве такое бывает? Оказывается, да!» — сообщил один из волонтеров в соцсети ВК.
По словам очевидцев, в Успенку ночью прибыли не менее сотни автомобилей с волонтерами. Также тюменцы сообщали, что в круглосуточном гипермаркете «Лента» существенном поредели полки с чистой питьевой водой и товарами первой необходимости.
Напомним, сообщение о распространении верхового пожара на жилые дома в селе Успенка поступило в дежурную часть в четверг вечером. Огонь удалось локализовать только в два часа ночи. Площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров — сгорели 13 домов, хозяйственный постройки.
Многие жители Успенки Тюменской области остались без своего хозяйства — во время пожара погибло много домашнего скота. Также огонь уничтожил здание, где располагалась лесопилка, повредил помещение фермы.
Из опасной зоны были эвакуированы сотни людей. По факту пожара прокуратурой Тюменской области и СК организована процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ «Халатность».