nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Изображение материала

Пожар в тюменской деревне Криводанова, дым видно из Якушей

5 мая 2023, 11:12
Фото: Скрин "Авто Тюмень. ДТП"

Загорелась сухая трава в деревне Криводанова в Тюменском районе. Фото

Очевидцы сообщают о задымлении в деревне Криводанова (Тюменский район). По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень ДТП», здесь загорелась сухая трава.

Данных о площади пожара пока не поступало, здесь уже работают спасатели МЧС. В этом районе расположен центра реабилитации «Красная гвоздика», из него эвакуировали постояльцев. 

«В стороне Криводанова опять дым, Старотобольский тракт», - сообщил подписчик паблика.

Сегодня «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен готов предоставить жилье десяткам семей, пострадавшим от пожаров в селе Успенка. В тюменской гостинице могут расселить 20-30 человек. 

Тюменский бизнесмен готов предоставить жилье десяткам семей, пострадавшим от пожаров
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#МЧС
Подпишитесь
Видео. «С места событий»: как село Успенка, охваченное огнем, пережило минувшую ночь
Сегодня, 07:31
СК и прокуратура начали проверку по факту пожара в тюменском селе Успенка
Вчера, 17:04
Добрые люди помогли детям из интерната Успенки разместиться в санатории после пожара
Сегодня, 02:44
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
Сегодня, 06:44
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Вчера, 08:11
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
Сегодня, 01:06