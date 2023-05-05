Пожар в тюменской деревне Криводанова, дым видно из Якушей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Данных о площади пожара пока не поступало, здесь уже работают спасатели МЧС. В этом районе расположен центра реабилитации «Красная гвоздика», из него эвакуировали постояльцев.
«В стороне Криводанова опять дым, Старотобольский тракт», - сообщил подписчик паблика.
Сегодня «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен готов предоставить жилье десяткам семей, пострадавшим от пожаров в селе Успенка. В тюменской гостинице могут расселить 20-30 человек.