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Пожар в селе Успенка локализован

5 мая 2023, 00:56
Фото: МЧС Тюменской области

Тринадцать жилых домов пострадали при пожаре в селе Успенка Тюменской области

Пожар в селе Успенка локализован на площади 3,9 тысяч квадратных метров. Пострадали 13 домов. Об этом сообщили поздней ночью в пресс-службе регионального МЧС.

Работы по ликвидации пожара в селе и лесном массиве продолжаются. Всего в борьбе с огнём было задействовано двести двадцать шесть человек, пятьдесят шесть единиц техники и два вертолёта.

В Ушаковском районе работает пункт временной эвакуации. В настоящее время здесь находятся 13 местных жителей, из них — 6 детей.

Ранее «Наш город» писал, что вчера случился страшный пожар в селе Успенка. На место происшествия прибыли более 100 автомобилей волонтёров, чтобы помочь населению.

 

 

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