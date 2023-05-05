Пожар в селе Успенка локализован

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Работы по ликвидации пожара в селе и лесном массиве продолжаются. Всего в борьбе с огнём было задействовано двести двадцать шесть человек, пятьдесят шесть единиц техники и два вертолёта.
В Ушаковском районе работает пункт временной эвакуации. В настоящее время здесь находятся 13 местных жителей, из них — 6 детей.
Ранее «Наш город» писал, что вчера случился страшный пожар в селе Успенка. На место происшествия прибыли более 100 автомобилей волонтёров, чтобы помочь населению.