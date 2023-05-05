Полиция задержала администратора крупного тюменского Telegram-канала

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:40
Он вёл тюменский Telegram-канал «Ляпкин Тяпкин», у него более 8 тысяч подписчиков. Последнее сообщение на канале датируется 26 апреля.
По данным тг-канала «5-й этаж», Молодов предлагал властям Югры приобрести у него блок на негатив, но получив отказ. Через свои каналы он распространял клевету негатив.
«Сеть Молодова насчитывала более 35 анонимных каналов, через которые администратор пытался манипулировать информационной повесткой в регионах России», - сообщает тг-канала «5-й этаж».
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской школе участники СВО с матерными шевронами провели встречу с учащимися.