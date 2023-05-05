Около Тюмени за 3 часа потушили большой пожар. Видео

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Спасателям помогал вертолёт и местные жители. Пострадавших нет.
«В тушении пожара приняли участие 9 единиц спецтехники», - сообщил начальник 32 ПСО Денис Журавлёв.
Информация о возгорании в деревне появилась в 15:20, примерно через 3 часа спасатели МЧС ликвидировали пожар.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 40 км от Тюмени на Ирбитском тракте из-за пожара перекрыли дорогу. Здесь сильное задымление, видимость снизилась до 400 метров.