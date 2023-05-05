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Около Тюмени за 3 часа потушили большой пожар. Видео

5 мая 2023, 13:31
Фото: МЧС

Недалеко от Тюмени за три часа потушили ландшафтный пожар. Видео

Около Тюмени в деревне Криводанова спасатели МЧС потушили ландшафтный пожар. По словам начальника 32 ПСО ГУ МЧС РФ по Тюменской области, его площадь составила 50 гектар.
Видео: МЧС

Спасателям помогал вертолёт и местные жители. Пострадавших нет.

«В тушении пожара приняли участие 9 единиц спецтехники», - сообщил начальник 32 ПСО Денис Журавлёв.

Информация о возгорании в деревне появилась в 15:20, примерно через 3 часа спасатели МЧС ликвидировали пожар.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 40 км от Тюмени на Ирбитском тракте из-за пожара перекрыли дорогу. Здесь сильное задымление, видимость снизилась до 400 метров.

Пожар в тюменской деревне Криводанова, дым видно из Якушей
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