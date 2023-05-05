Около офисного здания на Ленина в Тюмени скончалась пенсионерка

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
«Примерно в 18:00 я выходил из офисного здания на Ленина 78/60 (бывшее здание ПФР). В предбаннике лежала на полу неподвижная женщина пенсионного возраста. Охранник и я быстро вышли из паники и попытались принять меры первой помощи», - сообщил мужчина в паблике «ЧС Тюмень».
На место инцидента срочно вызвали медиков, они приехали за 6 минут. Спасти пенсионерку не удалось.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 5 мая из окна выпал мужчина, он находится в реанимации в областной больнице №3.