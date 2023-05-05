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Около офисного здания на Ленина в Тюмени скончалась пенсионерка

5 мая 2023, 12:50
Фото: 1MI

Пенсионерка скончалась в центре Тюмени на улице Ленина

В центре областной столице 4 мая скончалась пенсионерка. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», врачи не смогли её спасти.
«Примерно в 18:00 я выходил из офисного здания на Ленина 78/60 (бывшее здание ПФР). В предбаннике лежала на полу неподвижная женщина пенсионного возраста. Охранник и я быстро вышли из паники и попытались принять меры первой помощи», - сообщил мужчина в паблике «ЧС Тюмень».

На место инцидента срочно вызвали медиков, они приехали за 6 минут. Спасти пенсионерку не удалось.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 5 мая из окна выпал мужчина, он находится в реанимации в областной больнице №3. 

В Тобольске из окна квартиры выпал молодой мужчина
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Смерть
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