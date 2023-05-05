Общественники просят выделить 18 млрд рублей на лекарства для ВИЧ-инфицированных

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как сообщили авторы обращения в правительство и Госдуму, эта сумма необходима, чтобы полностью охватить лечением всех людей, стоящих на диспансерном учете, пишут Известия.
Госбюджет уже содержит 30 млрд рублей на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных, однако эти средства не пересматривались уже несколько лет и часть из них была потрачена в 2022 году.
В Минздраве подчеркивают, что доля пациентов, получающих терапию, растет, но представители движения считают, что без дополнительных средств не удастся обеспечить полный охват нуждающихся в лекарствах.
В Счетной палате напомнили, что еще в прошлом году давали рекомендации правительству, как обеспечить полный охват лекарствами всех нуждающихся. В Госдуме заявили, что никто из больных не останется без лекарств.