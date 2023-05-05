Какие мероприятия запланированы на 9 мая в Тюмени

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Так, 6-го мая у Тюменского технопарка пройдет открытие «Мотосезона-2023». Позже в той же зоне будет организована демонстрация военной техники, она пройдет в рамках акции «Бессмертный полк».
В тот же день на площади 400-летия города, где уже обустраивают сцену и шатры, пройдут мастер-классы и другие тематические мероприятия. А на экране, прямо перед Большим драматическим театром, будут показывать патриотические фильмы.
На следующий день, 7 мая, у тюменцев будет возможность съездить на экскурсию в Тобольск, программа называется «Град. Столица. Город». В плане поездки: посещение храмов Абалакского мужского монастыря, Тобольского Кремля, музея Сибирской каторги и ссылки.
8 мая у Конторы пароходства пройдут спортивные соревнования. Основные праздничные мероприятия запланированы на 9 мая.
В 10 утра стартует парад военной техники, которые охватит всю Тюмень. Курсировать колонна будет до 12 часов.
В 11:00 курсанты ТВВИКУ произведут праздничный салют из стрелкового оружия.
С 12 до 14 часов на площади у технопарка курсанты ТВВИКУ покажут мастерство строевых упражнений и мастерство владения оружием. Сопровождать это выступление будет. полноценный оркестр.
С 15 до 19 часов по реке Тура пройдет праздничный парад катамаранов. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. В 18:55 состоится акция «Всероссийская минута молчания».
Праздничного салюта, по решению властей, не будет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что колонна военной техники проедет маршрут в 38 километров. Жители смогут увидеть боевые машины в своём районе. Военная техника пройдет по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.