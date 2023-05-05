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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

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Какие мероприятия запланированы на 9 мая в Тюмени

5 мая 2023, 09:43
Фото: nashgorod.ru
Афиша мероприятий на 9 мая в Тюмени

Афиша мероприятий на 9 мая в Тюмени

Не смотря на то, что торжественное шествие в честь Дня Победы отменено, в городе запланировано множество мероприятий, приуроченных к празднику.
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Афиша

Так, 6-го мая у Тюменского технопарка пройдет открытие «Мотосезона-2023». Позже в той же зоне будет организована демонстрация военной техники, она пройдет в рамках акции «Бессмертный полк».

В тот же день на площади 400-летия города, где уже обустраивают сцену и шатры, пройдут мастер-классы и другие тематические мероприятия. А на экране, прямо перед Большим драматическим театром, будут показывать патриотические фильмы.

Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 мая
Фото: nashgorod.ru

На следующий день, 7 мая, у тюменцев будет возможность съездить на экскурсию в Тобольск, программа называется «Град. Столица. Город». В плане поездки: посещение храмов Абалакского мужского монастыря, Тобольского Кремля, музея Сибирской каторги и ссылки.

ТюменьТюмень
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Украшение города к 9 маяУкрашение города к 9 мая
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

8 мая у Конторы пароходства пройдут спортивные соревнования. Основные праздничные мероприятия запланированы на 9 мая.

В 10 утра стартует парад военной техники, которые охватит всю Тюмень. Курсировать колонна будет до 12 часов.
В 11:00 курсанты ТВВИКУ произведут праздничный салют из стрелкового оружия.

ТюменьТюмень
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

С 12 до 14 часов на площади у технопарка курсанты ТВВИКУ покажут мастерство строевых упражнений и мастерство владения оружием. Сопровождать это выступление будет. полноценный оркестр.

С 15 до 19 часов по реке Тура пройдет праздничный парад катамаранов. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. В 18:55 состоится акция «Всероссийская минута молчания».

Праздничного салюта, по решению властей, не будет.

В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что колонна военной техники проедет маршрут в 38 километров. Жители смогут увидеть боевые машины в своём районе. Военная техника пройдет по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.

#Алиса Вернер#Афиша#День Победы#9 мая#Мероприятия#Массовые мероприятия#Ограничительные мероприятия
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