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Как в Тюмени пройдет День Победы в этом году

5 мая 2023, 08:08
Фото: 1MI

В Тюменской области ко Дню Победы пройдет 3 тысячи культурных событий

Более трех тысяч мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдет в Тюменской области в этом году.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, участие в них примут не менее 600 тысяч жителей и гостей региона

В Тюмени в День Победы по улицам города проедет колонна военной техники. Маршрут протяженностью около 40 километров пройдет через по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области денежные выплаты к 9 Мая получат более 45 тысяч человек. Общая сумма материальной поддержки составит порядка 13- миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#9 мая#День Победы#Тюмень#Тюменцы#Тюменская область
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