Как в Тюмени пройдет День Победы в этом году

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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По прогнозам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, участие в них примут не менее 600 тысяч жителей и гостей региона
В Тюмени в День Победы по улицам города проедет колонна военной техники. Маршрут протяженностью около 40 километров пройдет через по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области денежные выплаты к 9 Мая получат более 45 тысяч человек. Общая сумма материальной поддержки составит порядка 13- миллионов рублей.