Как в Тюмени пройдет День Победы в этом году

В Тюмени в День Победы по улицам города проедет колонна военной техники. Маршрут протяженностью около 40 километров пройдет через по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.