Из-за смога в Тюмени стало сложнее дышать, пожар в Успенке до сих пор не потушили

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
В Тюмени из-за смога от пожаров станет сложно дышать.
Из-за сильного задымление будет сложно дышать. По данным Обь-Иртышского УГМС неблагоприятные метеоусловия продлятся до раннего утра субботы.
«В период с 23 часов 5 мая до 6 утра 6 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей», – сообщили в гидрометцентре.
Эксперты советуют отказаться от поездок на природу. Горожанам лучше сократить время пребывания на улице. 4 мая Тюмень уже накрывал смог от крупного пожара в Успенке, здесь сгорели 30 домов. Чёрные клубы дыма можно было увидеть в центре города.
Пожар в Успенке до сих пор не потушили.
Уже вторые сутки в селе идёт борьба со стихией. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, сейчас ведутся работу по ликвидации возгорания.5 мая в Успенке ведется опашка населенных пунктов, пожар локализован. Для ликвидации огня привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.
На месте сотрудники полиции опрашивают местных жителей, узнавая о помощи, которая сейчас необходима. Бороться с огнем помогают и волонтеры, некоторые из них работают со вчерашнего вечера.
На Салаирском тракте в Тюмени уменьшили площадь реновации, рассчитанную на восемь лет.
Власти уменьшили площадь реновации в участках улиц Сахалинская и Туристская. Данные размещены на сайте правовой информации администрации Тюмени.
Общую площадь снизили с 19,77 до 19,43 гектара. Ранее здесь хотели снести два частных дома и четыре многоквартирных строения.
31 марта «Наш город» сообщал, что тюменские власти в рамках КРТ снесут 60 домов в микрорайоне Лесобаза, Московском тракте и улице Туристкой на Салаирском тракте.