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Из-за смога в Тюмени стало сложнее дышать, пожар в Успенке до сих пор не потушили

5 мая 2023, 18:57
Фото: 1MI

Пожар в Успенке до сих пор не потушили, из-за смога в Тюмени стало сложнее дышать

Смог осложнил погоду в Тюмени. 5 мая запах гари ощущался в города сильнее, чем в четверг.

В Тюмени из-за смога от пожаров станет сложно дышать.

Из-за сильного задымление будет сложно дышать. По данным Обь-Иртышского УГМС неблагоприятные метеоусловия продлятся до раннего утра субботы.

«В период с 23 часов 5 мая до 6 утра 6 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей», – сообщили в гидрометцентре.

Эксперты советуют отказаться от поездок на природу. Горожанам лучше сократить время пребывания на улице. 4 мая Тюмень уже накрывал смог от крупного пожара в Успенке, здесь сгорели 30 домов. Чёрные клубы дыма можно было увидеть в центре города.

Пожар в Успенке до сих пор не потушили.

Уже вторые сутки в селе идёт борьба со стихией. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, сейчас ведутся работу по ликвидации возгорания.5 мая в Успенке ведется опашка населенных пунктов, пожар локализован. Для ликвидации огня привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.

На месте сотрудники полиции опрашивают местных жителей, узнавая о помощи, которая сейчас необходима. Бороться с огнем помогают и волонтеры, некоторые из них работают со вчерашнего вечера.

На Салаирском тракте в Тюмени уменьшили площадь реновации, рассчитанную на восемь лет.

Власти уменьшили площадь реновации в участках улиц Сахалинская и Туристская. Данные размещены на сайте правовой информации администрации Тюмени.

Общую площадь снизили с 19,77 до 19,43 гектара. Ранее здесь хотели снести два частных дома и четыре многоквартирных строения.

31 марта «Наш город» сообщал, что тюменские власти в рамках КРТ снесут 60 домов в микрорайоне Лесобаза, Московском тракте и улице Туристкой на Салаирском тракте.

На Салаирском тракте в Тюмени уменьшили площадь реновации
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность на дорогах#Дороги
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