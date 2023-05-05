Из-за смога в Тюмени стало сложнее дышать, пожар в Успенке до сих пор не потушили

Эксперты советуют отказаться от поездок на природу. Горожанам лучше сократить время пребывания на улице. 4 мая Тюмень уже накрывал смог от крупного пожара в Успенке, здесь сгорели 30 домов. Чёрные клубы дыма можно было увидеть в центре города.