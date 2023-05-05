Из-за смога 5 мая тюменцам будет сложнее дышать

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
«В период с 23 часов 5 мая до 6 утра 6 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в гидрометцентре.
Эксперты советуют отказаться от поездок на природу. В период НМУ рекомендуется сократить время пребывания на улице.
Вчера Тюмени уже накрывал смог от крупного пожара в Успенке, сгорели 30 домов. Чёрные клубы дыма можно было увидеть в центре города.