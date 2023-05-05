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Из-за смога 5 мая тюменцам будет сложнее дышать

5 мая 2023, 13:50
Фото: 1MI

В Тюмени из-за смога от пожаров 5 мая будет сложно дышать

В областной столице ожидается сильное задымление. Из-за смога будет сложно дышать. По данным Обь-Иртышского УГМС неблагоприятные метеоусловия продлятся до раннего утра субботы.
«В период с 23 часов 5 мая до 6 утра 6 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в гидрометцентре.

Эксперты советуют отказаться от поездок на природу. В период НМУ рекомендуется сократить время пребывания на улице.

Вчера Тюмени уже накрывал смог от крупного пожара в Успенке, сгорели 30 домов. Чёрные клубы дыма можно было увидеть в центре города.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Работа#Безопасность на дорогах#Деньги#Дороги
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