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Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка в детсаду Тобольска

5 мая 2023, 04:38
Фото: 1MI

В Тобольске возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в детском саду

Расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в детском саду в Тобольске находится на контроле у главы Следственного комитета России Александр Бастрыкина.
Сюжет
Тюмень

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о всех обстоятельствах произошедшей трагедии.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в одном из детских садов Тобольска во время утренней прогулки в игровом домике было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти.

По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Бастрыкин Александр#Гибель детей#Детсады#Тюмень#Дети#Тобольск#Тюменская область
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