Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка в детсаду Тобольска

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Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о всех обстоятельствах произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в одном из детских садов Тобольска во время утренней прогулки в игровом домике было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти.
По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».