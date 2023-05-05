Добрые люди помогли детям из интерната Успенки разместиться в санатории после пожара

Вечером 4 мая в деревне Успенка Тюменской области из-за сильного пожара эвакуировали маломобильных детей из психо-неврологического интерната, а также людей из дома престарелых. По неподтвержденным данным, всего эвакуировали 370 детей. Большая часть из них маломобильны.