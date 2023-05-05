Добрые люди помогли детям из интерната Успенки разместиться в санатории после пожара

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Эвакуированных детей после страшного пожара из деревни Успенка Тюменской области разместили в санатории «Красная гвоздика» и лагере «Энергетик». Так рассказали волонтеры, которые помогают в расселении местных жителей.
На момент публикации комментарии из санатория получить не удалось.
Вечером 4 мая в деревне Успенка Тюменской области из-за сильного пожара эвакуировали маломобильных детей из психо-неврологического интерната, а также людей из дома престарелых. По неподтвержденным данным, всего эвакуировали 370 детей. Большая часть из них маломобильны.
По данным на утро 5 мая, пожар локализован. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал оказать помощь всем пострадавшим. Сегодня будут оценивать нанесенный ущерб.
Ранее, «Наш Город» сообщал, что в Успенке эвакуировали около 500 человек. Глава района призывал людей покинуть дома.