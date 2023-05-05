Авиаперевозчики РФ будут повышать цены из-за сокращения субсидий

В 2023 году Росавиация планировала выделить на субсидии 9 млрд рублей, но теперь траты сократили до 7,5. Вопрос пролонгации спецпрограммы пока и вовсе не решен. В 2022 году, напомним, из-за СВО на поддержку гражданской авиации власти выделили беспрецедентную сумму — 172 млрд рублей, из них 100 миллиардов на возмещение операционных расходов получили непосредственно авиакомпании.