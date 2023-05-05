Авиаперевозчики РФ будут повышать цены из-за сокращения субсидий

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
О ситуации высказался глава Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Он полагает, что ценовая политика авиакомпаний заметно изменится. Речь, в частности, идет как о возможном секвестре субсидий по постановлению правительства №1242, так и о «заморозке» дополнительной программы.
«В пределах 10-15% стоимость авиабилетов может увеличиться уже в мае», — предупреждает Горбачев.
В 2022 году многие авиаперевозчики завершили год с прибылью.
Нерентабельные полёты компании просто прекращают. По мнению исполнительного директора «АвиаПорт» Олега Пантелеева, без поддержки авиаперевозчики первым делом возьмут на вооружение именно этот вариант.
«Что касается пассажиров, то конкретно на тех линиях, по которым авиакомпании подавали заявку, но не получили субсидии, у них могут возникнуть проблемы. Но все понимают, что в числе направлений, по которым не заключены соглашения сейчас, нет направлений, где авиационный транспорт является безальтернативным», — говорит Пантелеев.
«ЮВТ Аэро» уже вносит изменения в сетку полётов. В пресс-службе перевозчика «Новым Известиям» подтвердили, что стоимость полетов на многих рейсах будет коммерческой.
И пока расписание в работе, представители авиакомпании не готовы оценивать средний уровень удорожания перелетов. При этом обычно стоимость субсидированного билета минимум в два раза ниже по сравнению с обычным.
Новое расписание готовят и в Nordwind Airlines. Отменены авиамаршруты Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита.
В 2023 году Росавиация планировала выделить на субсидии 9 млрд рублей, но теперь траты сократили до 7,5. Вопрос пролонгации спецпрограммы пока и вовсе не решен. В 2022 году, напомним, из-за СВО на поддержку гражданской авиации власти выделили беспрецедентную сумму — 172 млрд рублей, из них 100 миллиардов на возмещение операционных расходов получили непосредственно авиакомпании.
Ранее на региональных линиях немалое количество полётов выполнялось на самолётах Superjet-100. В прошлом году из-за того, что были введены антироссийские санкции и большинство самолётов оказались «невылетными», на международных линиях использовать Superjet стало очень выгодно.