Жителей села Успенка эвакуируют из-за сильнейшего пожара. Видео

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В настоящее время в населенном пункте борьбу с огнем ведут 74 человека и более 50 единиц техники. К тушению пожара привлечена авиация — два вертолета МИ-8 с водосливным устройством, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на место ЧП уже выехал прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он намерен лично оценить ситуацию с пожаром в населенном пункте.
Обновлено в 20:51: в настоящее время идет эвакуация детей из Успенского психоневрологического интерната.