Жителей села Успенка эвакуируют из-за сильнейшего пожара. Видео

В настоящее время в населенном пункте борьбу с огнем ведут 74 человека и более 50 единиц техники. К тушению пожара привлечена авиация — два вертолета МИ-8 с водосливным устройством, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.