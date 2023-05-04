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Жителей села Успенка эвакуируют из-за сильнейшего пожара. Видео

4 мая 2023, 15:22
Фото: МЧС

Из-за верхового пожара в селе Успенка эвакуируют людей

79 человек эвакуировали в селе Успенка из 30 жилых домов в связи с распространением верхового пожара.
Сюжет
Тюмень
Фото: МЧС

В настоящее время в населенном пункте борьбу с огнем ведут 74 человека и более 50 единиц техники. К тушению пожара привлечена авиация — два вертолета МИ-8 с водосливным устройством, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Видео: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что на место ЧП уже выехал прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он намерен лично оценить ситуацию с пожаром в населенном пункте.

Обновлено в 20:51: в настоящее время идет эвакуация детей из Успенского психоневрологического интерната.

 

#Общество#Новости тюмени#Пожар#Происшествия#ЧП#Тюмень#МЧС#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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