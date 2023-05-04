Застройщик Тюменской слободы предлагает квартиры со скидкой 400 тысяч рублей

Добраться до центра города на машине можно за 10 минут, до ТЦ Кристалл — за 5 минут, а до эко-парка «Комарово» — всего за 3 минуты. Этот проект уже нашёл отклик у сотен тюменцев из-за продуманных до мелочей архитектуры и организации дворового пространства. О строящемся жилом комплексе — в деталях.