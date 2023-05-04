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Застройщик Тюменской слободы предлагает квартиры со скидкой 400 тысяч рублей

4 мая 2023, 07:53

Застройщик Тюменской слободы предлагает квартиры со скидкой 400 тысяч рублей

Молодая семья, фрилансеры, пенсионеры. Что связывает такие разные категории людей? Ответ прост — новый ЖК «Уездные кварталы» в Тюменской слободе с уже развитой инфраструктурой.
Сюжет
Тюмень

Добраться до центра города на машине можно за 10 минут, до ТЦ Кристалл — за 5 минут, а до эко-парка «Комарово» — всего за 3 минуты. Этот проект уже нашёл отклик у сотен тюменцев из-за продуманных до мелочей архитектуры и организации дворового пространства. О строящемся жилом комплексе — в деталях.

Фото: Фото предоставлено ООО "СЗ МИДГАРД РУС"

Планировки

В «Уездных кварталах» представлено более 100 типов решений для различных категорий людей. Застройщик предусмотрел просторные студии со светлой кухней-гостиной, однокомнатные квартиры, двухкомнатные «распашонки» и трехкомнатные квартиры с видовыми террасами. Много света, мастер-спальни, объединенные кухни-гостиные — в арсенале планировочных решений «Уездных кварталов».

Застройщик предлагает варианты с готовым ремонтом. А собственникам, у которых уже есть готовый дизайн-проект квартиры, в новом ЖК можно найти комфортное жилье с чистовой отделкой.

Рассмотреть планировки и выбрать свою можно на официальном сайте жилого комплекса.

Стоимость

 

ЖК «Уездные кварталы» — это квартиры повышенной комфортности по доступной цене. На старте продаж комфортна и стоимость. Например, роскошные трехкомнатные квартиры можно приобрести за 8 млн рублей, а просторные «однушки» — за 3,7 млн рублей. При этом ключи получить уже этой зимой.

Есть несколько способов оплаты: наличными, рассрочкой, с помощью жилищного сертификата, в ипотеку и trade-in.

Также застройщик использует такие удобные инструменты, как траншевая ипотека и ставка -0,7 к любой ипотечной ставке, будь то семейная ипотека или госпрограмма. А до конца мая покупатели могут получить собственное жилье со скидкой до 400 тысяч рублей.

Двор

Дома «Уездных кварталов» окружены закрытыми дворами с круглосуточным видеонаблюдением. Для детей здесь созданы: песочница с деревянным подиумом, веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любителям спорта понравится современная воркаут-площадка с уличными тренажерами. Для прогулок есть просторный пешеходный бульвар и уютный «Изумрудный» сквер с обилием растительности.

Особое внимание при разработке проекта уделили озеленению и ландшафтному дизайну дворовой территории. Здесь появятся яблони и рябины, кусты сирени, ели и сосны. Летом будут цвести ирисы, гортензии и ароматная душица.

 

Архитектура

 

Фасады домов выполнены в спокойных природных тонах и украшены стильным облицовочным камнем до уровня второго этажа. Отдельное внимание уделили подсветке домов, которая создает особую атмосферу вечером.

Вход в каждый дом организован в двух направлениях: со двора и со стороны улицы. Домофон установлен в теплом тамбуре, а в холле первого этажа есть удобная зона ожидания и просторная колясочная.

 

Получить ключи от квартиры в новом жилом квартале можно уже этой зимой. А познакомиться ближе с застройщиком и его проектом можно прямо сейчас в офисе продаж по телефону +7 (3452) 39–47–81.

 

Офис продаж ЖК «Уездные кварталы»:

ул. В. Подшибякина, 9, ст. 1;

 

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

 

Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», уездные-кварталы.рф.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Тюмень
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