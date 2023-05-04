В Вагайском районе бушует лесной пожар: огонь подбирается к жилым домам

Ранее «Наш Город» писал, что ландшафтные пожары сегодня были зафиксированы в селе Салаирка, в Абатском районе, в районе села Успенка, на Велижанском тракте. В настоящее время областную столицу накрыло облако дыма. Качество воздуха ухудшилось.