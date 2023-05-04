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В Вагайском районе бушует лесной пожар: огонь подбирается к жилым домам

4 мая 2023, 13:35
Фото: ЧС Тюмень

В Вагайском районе бушует лесной пожар

В Тюменской области с приходом жаркой погоды резко ухудшилась пожароопасная обстановка. В настоящее время сильнейший пожар бушует в Вагайском районе, в районе поселка Заречный.
Сюжет
Тюмень
Видео: 72.ру

По словам очевидцев, здесь горит лес. Огонь приближается к жилым домам, передает тг-канал 72.ру. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что ландшафтные пожары сегодня были зафиксированы в селе Салаирка, в Абатском районе, в районе села Успенка, на Велижанском тракте. В настоящее время областную столицу накрыло облако дыма. Качество воздуха ухудшилось.

По данным сервиса IQAir, концентрация ПДК превышает в 1,2 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Лесной пожар#Тюмень#Тюменская область#Видео
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