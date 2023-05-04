В Вагайском районе бушует лесной пожар: огонь подбирается к жилым домам

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По словам очевидцев, здесь горит лес. Огонь приближается к жилым домам, передает тг-канал 72.ру. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что ландшафтные пожары сегодня были зафиксированы в селе Салаирка, в Абатском районе, в районе села Успенка, на Велижанском тракте. В настоящее время областную столицу накрыло облако дыма. Качество воздуха ухудшилось.
По данным сервиса IQAir, концентрация ПДК превышает в 1,2 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.