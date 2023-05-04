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В Успенке эвакуировали около 500 человек. Глава района призывает людей покинуть дома

4 мая 2023, 16:28
Фото: тг-канал Светлана Иванова

В Успенке идет эвакуация. Глава Тюменского района призывает людей покинуть дома

Глава Тюменского района Светлана Иванова обратилась к жителям села Успенка с просьбой покинуть свои дома, пока в населенном пункте идет борьба с огнем.
Сюжет
Тюмень
Видео: Видео подписчика "Нашего Города"

В настоящее время уже эвакуированы из 30 жилых домов около 80 человек, пожилые постояльцы из Центра временного пребывания (36 человек). Идёт эвакуация 370 детей из психоневрологического интерната, сообщила Светлана Иванова в своем тг-канале.

Жителей села размещают в пункте временного размещения в микрорайоне Молодежный.

По данным тг-канал Темы Тюмени, в селе Успенка прекращена работа электричества. Борьба с огнем продолжается.

По информации МЧС, из-за сильных порывов ветра огонь в Успенке уже перекинулся на 13 жилых строений (30 минут назад сообщалось о трех загоревшихся домах). Дополнительно к месту тушения пожара от ГУ МЧС по Тюменской области выехала аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек.

По словам подписчиков «Нашего Города», по чатам рассылают сообщения о том, что требуют волонтеры и транспорт для помощи в эвакуации людей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тушении огня в тюменском селе задействованы более 50 единиц техники и около 80 человек. Привлечены два вертолета МИ-8 с водосливным устройством. Также в зоне пожара дежурят три наряда ДПС. Автоинспекторы оказывают помощь в проезде для специальной техники, регулируют автодвижением.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Происшествия#Пожар#Видео
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