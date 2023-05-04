В Успенке эвакуировали около 500 человек. Глава района призывает людей покинуть дома

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В настоящее время уже эвакуированы из 30 жилых домов около 80 человек, пожилые постояльцы из Центра временного пребывания (36 человек). Идёт эвакуация 370 детей из психоневрологического интерната, сообщила Светлана Иванова в своем тг-канале.
Жителей села размещают в пункте временного размещения в микрорайоне Молодежный.
По данным тг-канал Темы Тюмени, в селе Успенка прекращена работа электричества. Борьба с огнем продолжается.
По информации МЧС, из-за сильных порывов ветра огонь в Успенке уже перекинулся на 13 жилых строений (30 минут назад сообщалось о трех загоревшихся домах). Дополнительно к месту тушения пожара от ГУ МЧС по Тюменской области выехала аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек.
По словам подписчиков «Нашего Города», по чатам рассылают сообщения о том, что требуют волонтеры и транспорт для помощи в эвакуации людей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тушении огня в тюменском селе задействованы более 50 единиц техники и около 80 человек. Привлечены два вертолета МИ-8 с водосливным устройством. Также в зоне пожара дежурят три наряда ДПС. Автоинспекторы оказывают помощь в проезде для специальной техники, регулируют автодвижением.