В Успенке эвакуировали около 500 человек. Глава района призывает людей покинуть дома

Ранее «Наш Город» писал, что в тушении огня в тюменском селе задействованы более 50 единиц техники и около 80 человек. Привлечены два вертолета МИ-8 с водосливным устройством. Также в зоне пожара дежурят три наряда ДПС. Автоинспекторы оказывают помощь в проезде для специальной техники, регулируют автодвижением.