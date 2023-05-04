В Тюмени выставили на торги земли под КРТ на Московском тракте за 4,8 тысячи рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Московском тракте в рамках реализации программы комплексного развития территорий будут снесены 13 многоквартирных домов и 11 частных строений в границе улиц Транспортная — Невская — 9 Января. Здесь возведут многоэтажные и среднетажные дома, детсады, школы, площадки для занятий спортом и т. д. Общий объем строительства составит более 31,4 тысячи квадратных метров.