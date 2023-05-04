nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Изображение материала

В Тюмени выставили на торги земли под КРТ на Московском тракте за 4,8 тысячи рублей

4 мая 2023, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени объявлен аукцион на проведение реновации на Московском тракте

Тюменские власти выставили на торги предназначенный под реновацию земельный участок площадью 3,3 гектаров в границе улиц Транспортная — Невская — 9 Января.
Сюжет
Тюмень

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки опубликовано на портале администрации Тюмени.

В документе указано, что начальная цена торгов составляет 4,88 тысячи рублей. Размер задатка — 20 миллионов рублей, шаг аукциона — 4,88 тысячи рублей.

Отмечено, что задаток необходимо внести на лицевой счет департамента земельных отношений и градостроительства городской администрации в срок до 31 мая 2023 года. Заявки на участие в торгах будут принимать до конца мая.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Московском тракте в рамках реализации программы комплексного развития территорий будут снесены 13 многоквартирных домов и 11 частных строений в границе улиц Транспортная — Невская — 9 Января. Здесь возведут многоэтажные и среднетажные дома, детсады, школы, площадки для занятий спортом и т. д. Общий объем строительства составит более 31,4 тысячи квадратных метров.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#КРТ#Реновация#Земельные участки#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
Сегодня, 08:28
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото
Сегодня, 11:13
«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами
Сегодня, 07:47
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Сегодня, 08:11
Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие
Сегодня, 06:37