В Тюмени вернулись 8-балльные пробки из-за ограничений движения на Московском тракте

При этом в городе произошло только 4 ДТП (о пострадавших не сообщается), обычно их от 6 до 8. В южной части объездной дороги Тюмени серьёзных затруднений не наблюдается. На улице Холодильной идут дорожные работы, здесь пробки растянулись почти на километр.