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В Тюмени вернулись 8-балльные пробки из-за ограничений движения на Московском тракте

4 мая 2023, 13:12
Фото: 1MI

Большие пробки отмечаются в Тюмени на Московском тракте

Из-за ограничений движения на Московском тракте в областной столице наблюдаются большие пробки. По данным 2ГИС к 18:01 они достигли 8 баллов.

При этом в городе произошло только 4 ДТП (о пострадавших не сообщается), обычно их от 6 до 8. В южной части объездной дороги Тюмени серьёзных затруднений не наблюдается. На улице Холодильной идут дорожные работы, здесь пробки растянулись почти на километр. 

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень – Екатеринбург (Московский тракт) виден дым от большого ландшафтного пожара. Пламя подбирается к жилым домам в селе Успенка.

В 25 км от Тюмени большой пожар, пламя подходит к жилым домам села Успенка. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность на дорогах
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