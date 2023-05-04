В Тюмени вернулись 8-балльные пробки из-за ограничений движения на Московском тракте

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
При этом в городе произошло только 4 ДТП (о пострадавших не сообщается), обычно их от 6 до 8. В южной части объездной дороги Тюмени серьёзных затруднений не наблюдается. На улице Холодильной идут дорожные работы, здесь пробки растянулись почти на километр.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень – Екатеринбург (Московский тракт) виден дым от большого ландшафтного пожара. Пламя подбирается к жилым домам в селе Успенка.