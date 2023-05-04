В Тюмени растет число нераспроданных квартир

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
На вторичном рынке рост составил 6,1% по сравнению с декабрем 2022 года. На рынке новостроек — на 9,1%. Возросла и стоимость квадратного метра — до 112,6 тысяч рулей в новостройках и 107,7 тысяч рублей на вторичном рынке.
Одновременно с этим покупательский спрос упал. По данным аналитиков Циан, рынок потерял 20% ипотечных заемщиков за первый квартир квартал и 12% за год, несмотря на то, что ставки снизились. Эксперты отмечают, что основное снижение пришлось на первичный рынок, где в 2023 году застройщики стали отказываться от «нулевых» ипотек.
В Тюменской области было выдано 15,7 тысяч ипотечных кредитов. За первый квартал данный показатель сократился на 23%, в целом за год — на 7%.
По словам руководителя «Циан. Аналитика» Алексея Попова, в целом по России в 1 квартале 2023 года продажи новостроек упали на 4%. В годовой динамике спрос оказался ниже на 35%.
«Рынок кредитования показал меньшее снижение, что говорит о росте закредитованности покупателей и существенной зависимости отрасли от условий выдачи ипотеки. По итогам года мы ожидаем снижение выдач жилищных кредитов в абсолютном выражении на 10-15% относительно2022 года», — отметил Алексей Попов.
Ранее «Наш Город» писал, что районы Лесобаза, Ембаево и Дербыши вошли в список районов, где на продажу выставлены самые недорогие квартиры. Стоимость квадратного метра здесь составляет от 88 до 93 тысяч рублей.