В Тюмени растет число нераспроданных квартир

Одновременно с этим покупательский спрос упал. По данным аналитиков Циан, рынок потерял 20% ипотечных заемщиков за первый квартир квартал и 12% за год, несмотря на то, что ставки снизились. Эксперты отмечают, что основное снижение пришлось на первичный рынок, где в 2023 году застройщики стали отказываться от «нулевых» ипотек.