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В Тюмени на площадке ДСК-500 построят крупный завод грузоподъемной техники за 3 млрд

4 мая 2023, 13:54
Фото: 1MI

Первый в Сибири завод грузоподъемной техники построят на площадке ДСК-500 в Тюмени

Новое производство появится на ДСК-500. По данным департамента инвестиционной политики Тюменской области, его стоимость составит 3 млрд рублей.
«СИБУС» в лице компании «Эстейт» начинает реализацию проекта по созданию центра отечественного краностроения на базе нескольких регионов России. Тюменская площадка на территории ДСК-500 рассматривается инвестором для пилотного проекта», - сообщают представители департамента.

Организация уже 20 лет производит грузоподъемное оборудование. Продукцию покупают предприятия нефтегазовой и атомной промышленности. Возможно открытие производства в Тобольске, планирует использовать речной транспорт.

Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Завод
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