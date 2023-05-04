В Тюмени на площадке ДСК-500 построят крупный завод грузоподъемной техники за 3 млрд

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
«СИБУС» в лице компании «Эстейт» начинает реализацию проекта по созданию центра отечественного краностроения на базе нескольких регионов России. Тюменская площадка на территории ДСК-500 рассматривается инвестором для пилотного проекта», - сообщают представители департамента.
Организация уже 20 лет производит грузоподъемное оборудование. Продукцию покупают предприятия нефтегазовой и атомной промышленности. Возможно открытие производства в Тобольске, планирует использовать речной транспорт.