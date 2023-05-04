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В Тюмени конфликт между двумя соседками перерос в потасовку с распылением перцовки

4 мая 2023, 07:23
Фото: 1MI

В Тюмени конфликт между двумя женщинами перерос в потасовку с распылением перцовки

В Тюмени полиция начала проверку по факту ЧП, произошедшего накануне днем во дворе дома на улице Олимпийской. Здесь произошел конфликт между двумя соседками.
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Тюмень

Одной из женщин не понравилось то, что вторая поставила ноги на бордюр. Началась словесная перепалка, по итогу завершившаяся распылением перцового баллончика, вызовом скорой и сотрудников полиции.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29-летний местный житель из ревности к своей подруге убил своего соседа и находившегося в гостях у последнего знакомого. Он зарубил их топором.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#УМВД России по Тюменской области#Конфликты#Тюмень#Тюменская область
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