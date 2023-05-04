В Тюмени конфликт между двумя соседками перерос в потасовку с распылением перцовки

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Одной из женщин не понравилось то, что вторая поставила ноги на бордюр. Началась словесная перепалка, по итогу завершившаяся распылением перцового баллончика, вызовом скорой и сотрудников полиции.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29-летний местный житель из ревности к своей подруге убил своего соседа и находившегося в гостях у последнего знакомого. Он зарубил их топором.