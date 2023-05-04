В 25 км от Тюмени большой пожар, пламя подходит к жилым домам села Успенка. Фото

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Дым от пожара можно увидеть в центре Тюмени.
«Если в сторону Екатеринбурга ехать, то горит с левой стороны трассы. Или Успенка или ещё дальше. Вот сфотографировал минут 30 назад из машины у Молодежного» - сообщил подписчик тг-канала «Тюмень №1».
Сегодня «Наш город» сообщил о 2 пожарах в Тюменской области. Инспекторы ДПС перекрыли дорогу на полигона ТБО в районе Велижанского тракта, а в Абатском из-за пожара сгорели два строения. Жилые дома удалось отстоять.