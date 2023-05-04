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В 25 км от Тюмени большой пожар, пламя подходит к жилым домам села Успенка. Фото

4 мая 2023, 11:58
Фото: Тюмень №1

У села Успенка пожар, пламя подходит к жилым домам. Фото

Очевидцы сообщают о пожаре в районе Успенки. Дым можно увидеть на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень, пламя подходит к жилым домам. Пострадавших нет.

Дым от пожара можно увидеть в центре Тюмени. 

«Если в сторону Екатеринбурга ехать, то горит с левой стороны трассы. Или Успенка или ещё дальше. Вот сфотографировал минут 30 назад из машины у Молодежного» - сообщил подписчик тг-канала «Тюмень №1».

Сегодня «Наш город» сообщил о 2 пожарах в Тюменской области. Инспекторы ДПС перекрыли дорогу на полигона ТБО в районе Велижанского тракта, а в Абатском из-за пожара сгорели два строения. Жилые дома удалось отстоять.

Около Тюмени в районе Велижанского тракта перекрыли трассу из-за пожара. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Дороги#Безопасность на дорогах#МЧС
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