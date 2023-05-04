В 25 км от Тюмени большой пожар, пламя подходит к жилым домам села Успенка. Фото

Сегодня «Наш город» сообщил о 2 пожарах в Тюменской области. Инспекторы ДПС перекрыли дорогу на полигона ТБО в районе Велижанского тракта, а в Абатском из-за пожара сгорели два строения. Жилые дома удалось отстоять.