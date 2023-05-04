Улицы 50 лет Октября и Максима Горького перекроют несколько раз из-за ремонта. Схема

Более того, с 20 мая до 31 августа в областной столице на улице Ленина — от Перекопской до Красина будут проводить первый этап работ по реконструкции. Дорожники обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие. Здесь появятся дорожки для велосипедов. Помимо участка Ленина от Перекопской до Красина для водителей будет закрыта автодорога от Ленина, 2, до Перекопской.