nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Изображение материала

Улицы 50 лет Октября и Максима Горького перекроют несколько раз из-за ремонта. Схема

4 мая 2023, 12:44

В Тюмени несколько раз перекроют улицы 50 лет Октября и Максима Горького

В районе улицы Максима Горького планируется пять раз перекрыть движение. Работы продлятся до 2 июля, сообщает паблик «Тюмень – наш дом».
Фото: Тюмень - наш дом

Здесь пройдёт капремонт участка тепломагистрали (его длинна почти полкилометра).

«Дороги перекроют: в период с 22.05.2023 по 27.05.2023 – по ул. Серова в районе пересечения с ул. Максима Горького (1 этап); в период с 01.06.2023 по 05.06.2023 – по ул. Коммунаров в районе пересечения с ул. Максима Горького (2 этап); в период с 16.06.2023 по 18.06.2023 – по ул. Максима Горького в районе пересечения с ул. 50 лет Октября (при движении со стороны ул. Серова) (3 этап)», - сообщают представители администрации Тюмени.

Четвёртый и пятый этап запланирован с 23.06.2023 по 02.07.2023. Здесь перекроют движение на улице 50 лет Октября. Это довольно оживлённый участок трассы, в городе возникнут пробки. 

Ранее «Наш город» сообщал, что с 13 по 15 мая закроют проезд по улице Карла Маркса от Транспортной до 9 Января. Часть улицы Холодильной закроют для автомобилей с 13 мая до 10 августа (между 50 лет Октября и Республики). Помимо этого, в июне, со 2-го по 5-е число, ограничат движение на пересечении улиц Котовского и Холодильной.

Более того, с 20 мая до 31 августа в областной столице на улице Ленина — от Перекопской до Красина будут проводить первый этап работ по реконструкции. Дорожники обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие. Здесь появятся дорожки для велосипедов. Помимо участка Ленина от Перекопской до Красина для водителей будет закрыта автодорога от Ленина, 2, до Перекопской.

Готовьтесь к пробкам: на Ленина перекроют участок автодороги на три месяца. Схема
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
Сегодня, 08:28
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото
Сегодня, 11:13
«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами
Сегодня, 07:47
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Сегодня, 08:11
Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие
Сегодня, 06:37