Улицы 50 лет Октября и Максима Горького перекроют несколько раз из-за ремонта. Схема

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Здесь пройдёт капремонт участка тепломагистрали (его длинна почти полкилометра).
«Дороги перекроют: в период с 22.05.2023 по 27.05.2023 – по ул. Серова в районе пересечения с ул. Максима Горького (1 этап); в период с 01.06.2023 по 05.06.2023 – по ул. Коммунаров в районе пересечения с ул. Максима Горького (2 этап); в период с 16.06.2023 по 18.06.2023 – по ул. Максима Горького в районе пересечения с ул. 50 лет Октября (при движении со стороны ул. Серова) (3 этап)», - сообщают представители администрации Тюмени.
Четвёртый и пятый этап запланирован с 23.06.2023 по 02.07.2023. Здесь перекроют движение на улице 50 лет Октября. Это довольно оживлённый участок трассы, в городе возникнут пробки.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 13 по 15 мая закроют проезд по улице Карла Маркса от Транспортной до 9 Января. Часть улицы Холодильной закроют для автомобилей с 13 мая до 10 августа (между 50 лет Октября и Республики). Помимо этого, в июне, со 2-го по 5-е число, ограничат движение на пересечении улиц Котовского и Холодильной.
Более того, с 20 мая до 31 августа в областной столице на улице Ленина — от Перекопской до Красина будут проводить первый этап работ по реконструкции. Дорожники обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие. Здесь появятся дорожки для велосипедов. Помимо участка Ленина от Перекопской до Красина для водителей будет закрыта автодорога от Ленина, 2, до Перекопской.