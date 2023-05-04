У председателя Тюменского областного суда за год упали доходы на сотни тысяч рублей

Posted 4 мая 2023, 10:34
Published 4 мая 2023, 10:34
Modified 4 мая 2023, 10:36
Updated 4 мая 2023, 10:36
Такая информация указана в декларации о доходах судей за 2022 год, опубликованная на сайте Тюменского областного суда.
Согласно документу, в собственности у Вячеслава Антропова — квартира площадью 152 «квадрата», автомобиль Volkswagen Touareg, и машиноместо площадью 19,5 квадратных метров.
Супруга Антропова задекларировала доход в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. В собственности у нее — четверть доли в квартире площадью 62,5 квадратных метра, в пользовании — квартира площадью 152 квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что у судей Тюменского областного суда выросли доходы. В среднем рост составил от 100 до 300 тысяч рублей.