Тюменский ресторан «Сыроварня» потерял миллионы рублей в 2022 году

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:43
Согласно финансовой отчетности ресторана-лавки, выручка составила 212 миллионов рублей, убыток 29 миллионов рублей. При этом, по сравнению с финансовыми показателями 2021 года, положение заведения в минувшем году улучшилось в плане выручки — в 2021 году ее размер достигал 1,5 миллионов, убыток — 23,8 миллиона рублей.
Ресторан-лавка «Сыроварня» в Тюмени был открыт в апреле 2021 года основательницей ресторанного холдинга «Максим» и ресторатором Аркадием Новиковым. По итогам 2022 года заведение вошло в третью сотню лучших ресторанов России.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «Лето-Лето» в 2022 году нарастил чистую прибыль в 12,5 раза. Она возросла до 1,7 миллиардов рублей.