Тюменский ресторан «Сыроварня» потерял миллионы рублей в 2022 году

Согласно финансовой отчетности ресторана-лавки, выручка составила 212 миллионов рублей, убыток 29 миллионов рублей. При этом, по сравнению с финансовыми показателями 2021 года, положение заведения в минувшем году улучшилось в плане выручки — в 2021 году ее размер достигал 1,5 миллионов, убыток — 23,8 миллиона рублей.