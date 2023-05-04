Тюменский поселок Молодежный эвакуируют из-за пожаров в селе Успенка

Ранее «Наш город» сообщал, что к тушению пожара в деревне Успенка привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Эвакуировано почти 500 человек людям помогают волонтёры. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода. Завтра ожидается до + 24 градусов.