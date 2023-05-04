Тюменский поселок Молодежный эвакуируют из-за пожаров в селе Успенка

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Известно, что людей эвакуируют в Ушаковскую школу п. Молодёжного, здесь же создаётся оперштаб. Специалисты полагают, что пожар может добраться сюда из села Успенка. Для людей подготовлены спальные места, дежурит медработник, организовано питание.
Ранее «Наш город» сообщал, что к тушению пожара в деревне Успенка привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Эвакуировано почти 500 человек людям помогают волонтёры. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода. Завтра ожидается до + 24 градусов.