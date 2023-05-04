nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2023, 11:50

Published 4 мая 2023, 11:50

Modified 4 мая 2023, 11:52

Updated 4 мая 2023, 11:52

Подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта

Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе

4 мая 2023, 11:50
Фото: 1MI. Подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта

Подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта

Сюжет
Контракт
Между КУ«Тюменское городское имущественное казначейство» и ООО «Стандарт — НВ» был заключен контакт на снос домов и надворных построек, однако исполнитель в одностороннем порядке отказался от обязательств и сейчас банкротится.

Казначейство обратилось в суд для того, чтобы обязать компанию отменить решение об одностороннем отказе.

«В рамках реализации муниципальных контрактов компания в одностороннем порядке отказалось от их исполнения по причине невыполнения обязательств со стороны Казначейства», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В ответ казначейством также приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов из-за неполного объема выполненных работ.

Известно, что сейчас компания находится в процессе ликвидации. Инициатором выступил ее бенефициар Роман Билле. Он также руководит ООО «Инновация Урала» и ООО «Стандарт Тахо», обе компании зарегистрированы в Перми. Билле владеет еще рядом компаний в Москве, но все они проходят процедуру банкротства.

#Алиса Вернер#Контрактники#Арбитражный суд Тюменской области#Снос#Контракт#Арбитраж#Тюменцы#Арбитражный суд#Новости тюмени#Снос домов#Контракты#Общество#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика