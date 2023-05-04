Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе

Известно, что сейчас компания находится в процессе ликвидации. Инициатором выступил ее бенефициар Роман Билле. Он также руководит ООО «Инновация Урала» и ООО «Стандарт Тахо», обе компании зарегистрированы в Перми. Билле владеет еще рядом компаний в Москве, но все они проходят процедуру банкротства.