Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе

Posted 4 мая 2023, 11:50
Published 4 мая 2023, 11:50
Modified 4 мая 2023, 11:52
Updated 4 мая 2023, 11:52
Казначейство обратилось в суд для того, чтобы обязать компанию отменить решение об одностороннем отказе.
«В рамках реализации муниципальных контрактов компания в одностороннем порядке отказалось от их исполнения по причине невыполнения обязательств со стороны Казначейства», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
В ответ казначейством также приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов из-за неполного объема выполненных работ.
Известно, что сейчас компания находится в процессе ликвидации. Инициатором выступил ее бенефициар Роман Билле. Он также руководит ООО «Инновация Урала» и ООО «Стандарт Тахо», обе компании зарегистрированы в Перми. Билле владеет еще рядом компаний в Москве, но все они проходят процедуру банкротства.