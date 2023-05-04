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Тюменец из ревности к жене зарубил топором соседа и его друга

4 мая 2023, 05:56
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина зарубил топором двух человек из ревности к своей возлюбленной

29-летнего жителя Тюмени обвиняют в двойном убийстве. Трагедия произошла накануне ночью в частном доме по улице 5-й Степной переулок.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области, по версии следствия, тюменец зарубил топором своего 48-летнего соседа и 47-летнего знакомого. Соседа он приревновал к своей сожительнице, а знакомого убил из-за того, что тот стал очевидцем преступления. Все трое находили в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время ревнивец задержан, орудие убийства, топор, и изъято, допрошены местные жители. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Ишима поссорилась со своим мужем и ударила его ножом четыре раза. От полученных травм мужчина скончался.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюмень#Тюменская область
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