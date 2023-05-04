Тюменец из ревности к жене зарубил топором соседа и его друга

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Как сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области, по версии следствия, тюменец зарубил топором своего 48-летнего соседа и 47-летнего знакомого. Соседа он приревновал к своей сожительнице, а знакомого убил из-за того, что тот стал очевидцем преступления. Все трое находили в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время ревнивец задержан, орудие убийства, топор, и изъято, допрошены местные жители. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Ишима поссорилась со своим мужем и ударила его ножом четыре раза. От полученных травм мужчина скончался.