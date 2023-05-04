Тюменец из ревности к жене зарубил топором соседа и его друга

Как сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области, по версии следствия, тюменец зарубил топором своего 48-летнего соседа и 47-летнего знакомого. Соседа он приревновал к своей сожительнице, а знакомого убил из-за того, что тот стал очевидцем преступления. Все трое находили в состоянии алкогольного опьянения.