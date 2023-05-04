Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
«Сегодня, 4 мая 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке одного из детских садов г. Тобольск, обнаружено тело трёхлетней девочки без признаков жизни», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Следователи СКР возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ведётся следствие. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка.
В сентябре 2022 года «Наш город» сообщал, что следователи обнаружили в детском домике тело 2-летней девочки. Всё произошло в детском саду Тобольска.