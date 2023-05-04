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Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента

4 мая 2023, 08:28
Фото: nashgorod.ru
Бабушка из Тобольска в борьбе за общение с внучкой обраилась в приемную президента РФ

Бабушка из Тобольска в борьбе за общение с внучкой обраилась в приемную президента РФ

Елена Осинцева не смогла добиться приема у вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузничевских, а потому решила сменить курс и пойти в приемную президента России в Тюменской области.

Елене Осинцевой уже в третий раз отказали в визите к вице-губернатору Ольге Кузничевских. Возмутившись этим решением, женщина обратилась в приемную президента, где ей пообещали помочь.

«Я очень просила оказать мне содействие. Мне сказали отправить все 3 обращения, на которые я получила отказ, и пообещали решить вопрос с личным приемом у Кузничевских. Но сейчас я уже не буду ждать никаких ответов и решений, я собираюсь на прием к губернатору Александру Моору», — говорит Осинцева.

Осинцева борется за опекунство над внучкой, которая большую часть жизни провела с бабушкой. Однако вторая бабушка девочки, после того, как ребенок осиротел, подала апелляцию и сама стала опекуном. Позже эти полномочия со второй бабашки сняли и теперь Осинцева не знает где и в каком состоянии находится ребенок.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Елена Осинцева продолжает бороться за общение с внучкой, однако она регулярно получает осуждения в свой адрес. Женщину с 30-летним преподавательским стажем не воспринимают, как опекуна для ребенка, из-за судимости ее сына.

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