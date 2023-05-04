Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента

Осинцева борется за опекунство над внучкой, которая большую часть жизни провела с бабушкой. Однако вторая бабушка девочки, после того, как ребенок осиротел, подала апелляцию и сама стала опекуном. Позже эти полномочия со второй бабашки сняли и теперь Осинцева не знает где и в каком состоянии находится ребенок.