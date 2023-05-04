nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Срок софинансирования программы долгосрочных сбережений могут продлить

4 мая 2023, 11:46
Власти рассматривают возможность продления срока софинансирования программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом сообщили "Известиям" в Минфине. По нынешним параметрам, государство будет доплачивать до 36 тыс. рублей на взносы участников ПДС в течение первых трех лет ее действия. Однако в дальнейшем возможно продление софинансирования уже уплаченных взносов граждан. В Госдуме не исключают, что вопрос о продлении будет рассмотрен при рассмотрении законопроекта. Кроме того, в законопроект может быть внесена поправка о льготах для работодателей, которые примут участие в софинансировании взносов граждан.

Подпишитесь
Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
Сегодня, 08:28
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото
Сегодня, 11:13
«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами
Сегодня, 07:47
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Сегодня, 08:11
Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие
Сегодня, 06:37