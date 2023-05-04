Срок софинансирования программы долгосрочных сбережений могут продлить

Об этом сообщили "Известиям" в Минфине. По нынешним параметрам, государство будет доплачивать до 36 тыс. рублей на взносы участников ПДС в течение первых трех лет ее действия. Однако в дальнейшем возможно продление софинансирования уже уплаченных взносов граждан. В Госдуме не исключают, что вопрос о продлении будет рассмотрен при рассмотрении законопроекта. Кроме того, в законопроект может быть внесена поправка о льготах для работодателей, которые примут участие в софинансировании взносов граждан.