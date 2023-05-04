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Спрос на электросамокаты в Тюмени вырос почти в 3 раза

4 мая 2023, 11:11
Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.

Выводы об увеличении спроса на аренду электросамокатов сделали специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе. Здесь их аудитория увеличилась в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск — в 10 раз и Казань — в 9 раз.

Тюменцы стали арендовать электросамокаты почти в 3 раза чаще, чем в первые весенние месяцы прошлого сезона. Самыми активными любителями такого способа передвижения остаются молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год практически в 2 раза выросло количество пользующихся кикшерингом горожан старше 50 лет.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

#Анастасия Стрежнева#Общество#Тюменская область#Мегафон
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