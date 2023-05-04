Спрос на электросамокаты в Тюмени вырос почти в 3 раза

Тюменцы стали арендовать электросамокаты почти в 3 раза чаще, чем в первые весенние месяцы прошлого сезона. Самыми активными любителями такого способа передвижения остаются молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год практически в 2 раза выросло количество пользующихся кикшерингом горожан старше 50 лет.