«Сморчки пошли»: в Тюменской области начался грибной сезон

По данным Syracuse University, гриб-дьявол растёт в хвойных лесах. Его встречают в лесах Карачаево-Черкесии, в Красноярском крае. В 2021 году был обнаружен в 200 км от Сургута. По данным, этот вид Hydnellum, может использоваться как краситель.