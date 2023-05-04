«Сморчки пошли»: в Тюменской области начался грибной сезон

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
При благоприятных погодных условиях к концу апреля и в начале мая в лесах появляются сморчки, строчки, маслята, подберезовики и сыроежки. Только к июню грибной ассортимент леса пополняется белыми грибами, подосиновиками и лисичками.
Сейчас в социальных сетях тюменцы уже делятся фотографиями с грибной охоты, по большей части, корзинки и ведра наполнены сморчками.
«Сморчков уже достаточно много, в конце апреля уже можно было собирать. Но стоит участь, что у них только одна волна плодоношения. Так что тут дважды в одну грибницу не зайдешь. Но гриб полезный и вкусный, странно, что его большинство наших грибников игнорируют», — рассказала тюменская собирательница грибов Валерия Панченко.
Также тюменские грибники отмечают, что в регионе высока вероятность случайно ухватить поганку или мухомор, разновидностей которых очень много. Так часто случается, желчные грибы путают с белыми грибами или подберёзовиками.
Чтобы не оказаться на больничной койке с отравлением стоит заранее изучить виды грибов и проконсультироваться со знающим человеком.
Так в прошлом году тюменцы нашли «кровоточащий дьявольский гриб». Он не ядовит, но есть его не рекомендуется. Этот вид часто появляется около хвойных деревьев.
По данным Syracuse University, гриб-дьявол растёт в хвойных лесах. Его встречают в лесах Карачаево-Черкесии, в Красноярском крае. В 2021 году был обнаружен в 200 км от Сургута. По данным, этот вид Hydnellum, может использоваться как краситель.
Одно из излюбленных мест грибников региона — Ирбитский тракт. Особенно славятся зоны в районе поселка Каменка, там к июню можно найти много белых грибов. Опят чаще всего ищут в районе Салаирского тракта, а подосиновики — по обеим сторонам Велижанского тракта.
Менее популярное, но также славящееся грибами место — лес за поселком Богандинский, что располагается на Старом Тобольском тракте. Там обычно собирают белые грибы и красные подосиновики.
«Неплохие места для сбора грибов расположены в деревне Субботино и селе Мальково. Рядом с деревней Криводаново тоже хорошее грибное место», — рассказывают грибники.
Хотя есть и те, кто уверен, что грибы можно найти по любому тракту, главное знать предпочтения каждого вида и уметь предугадывать места, где нужный вид может появиться.
Однако не рекомендуется собирать грибы вдоль трасс, чаще всего эти зоны обрабатывают химикатами против вредителей и опасных насекомых. Грибы, собранные в этой зоне могут впитать токсичные вещества и привести к тяжелым последствиям.
В Роспотребнадзоре также напоминают, что собирать грибы необходимо в плетеные корзины и срезать их с целой ножкой. Специалисты предостерегают тюменцев от сбора с использованием ведер, пакетов или мешков, так как грибы быстро в них портятся.
«Важно правильно приготовить грибы, чтобы избежать неприятных последствий. Так, в Роспотребнадзоре рекомендуют в день сбора провести кулинарную обработку собранного. Перед приготовлением необходимо отварить грибы в течение 10 минут, после чего слить воду и промыть грибы. Такая обработка позволит уменьшить содержание токсичных элементов» — говорят в Роспотребнадзоре.
Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, в связи жителям области запрещено посещать леса, в том числе, для сбора различных дикоросов. Это небезопасно не только для леса, но и для самих грибников.
А потому вылазки по грибы пока стоит отложить. Съездить в леса области можно будет только после официальной отмены особого режима и соответствующего постановления от губернатора Тюменской области.
За нарушение правил противопожарного режима тюменцам грозит денежное наказание — можно получить штраф от 15 до 50 тысяч рублей.