СК и прокуратура начали проверку по факту пожара в тюменском селе Успенка

Ранее «Наш Город» писал, что в тушении огня в тюменском селе Успенка задействованы более 50 единиц техники и около 80 человек. Дополнительно направлены от ГУ МЧС по Тюменской области аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Привлечены два вертолета МИ-8 с водосливным устройством. Из опасной зоны эвакуированы порядка 500 человек, в том числе 370 детей.