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СК и прокуратура начали проверку по факту пожара в тюменском селе Успенка

4 мая 2023, 17:04
Фото: СУ СК по Тюменской области

СК и прокуратура проводят проверку по факту пожара в тюменском селе Успенка

Тюменские следователи начали проверку по факту масштабного пожара в селе Успенка Тюменского района.
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Тюмень
Видео пожара с тюменской трассы
Видео: nashgorod.ru
«Организована процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

По данным ведомства, 4 мая 2023 года в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка огнем было уничтожено тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших от огня, к счастью, нет.

В рамках процессуальной проверки следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности. Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления.

Также проверку организовала по факту пожара прокуратура Тюменской области. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Расследование ЧП находится на контроле главы прокуратура Тюменской области Владислава Московских, сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в тушении огня в тюменском селе Успенка задействованы более 50 единиц техники и около 80 человек. Дополнительно направлены от ГУ МЧС по Тюменской области аэромобильная группировка в составе 50 человек 4 единиц техники. Привлечены два вертолета МИ-8 с водосливным устройством. Из опасной зоны эвакуированы порядка 500 человек, в том числе 370 детей.

 

#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Прокуратура#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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