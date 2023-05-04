Школьник из Тюмени вошел в тройку призеров в робототехнических соревнованиях УрФО

Напоминаем, что ранее часть ребят уже пробовали свои силы на отборочном этапе «Кубка РТК: Тюмень», который прошел 25 апреля. На нем Багин Тимофей (команда «Бригантина») стал лучшим в номинации «Экстремал». Среди «искателей» победу одержал Кайгородов Дмитрий из команды «Продвинутый мухомор», а бронзу завоевала команда «Секвойя»: Герлинг Маргарита и Сафронова Анастасия.