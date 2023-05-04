Школьник из Тюмени вошел в тройку призеров в робототехнических соревнованиях УрФО

Posted 4 мая 06:04
Published 4 мая 06:04
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Соревнования проходили в номинациях «Искатель» (участники от 7 лет до 14 лет) и «Экстремал» (участники старше 14 лет).
Всего на конкурс от Тюменской области отправилось 8 ребят, двое из которых учатся в Центре робототехники и АСУ Тюменской области.
Призовое третье место в номинации «Экстремал» занял Багин Тимофей с роботом «Бригантина».
Напоминаем, что ранее часть ребят уже пробовали свои силы на отборочном этапе «Кубка РТК: Тюмень», который прошел 25 апреля. На нем Багин Тимофей (команда «Бригантина») стал лучшим в номинации «Экстремал». Среди «искателей» победу одержал Кайгородов Дмитрий из команды «Продвинутый мухомор», а бронзу завоевала команда «Секвойя»: Герлинг Маргарита и Сафронова Анастасия.
«Кубок РТК: Тюмень» — один из конкурсов, которые проводятся в Тюменской области департаментом информатизации с целью создания условий для развития научно-технического творчества учащихся и профориентации молодежи в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».