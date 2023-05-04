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С 30 мая тюменские школьники выходят на летние каникулы

4 мая 2023, 12:57
Фото: 1MI

Школьники Тюмени выходят на летние каникулы с 30 мая

Тюменские школьники уходят на каникулы в конце мая. Последний учебный день будет 29 числа, сообщает департамент образования города Тюмени.

18, 19, 20 мая в тюменских школах пройдёт последний звонок.

Стоит отметить, что сроки окончания учебного года устанавливаются в календарном учебном графике и утверждаются учебным заведением самостоятельно.

Ранее «Наш город» отмечал, что для 9-х и 11-х классов последние звонки пройдут в традиционном очном формате. 19 мая в Тюмени будет запрещена продажа алкогольных напитков, это сделано для безопасности школьников. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школа#Погода в Тюмени
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