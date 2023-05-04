С 30 мая тюменские школьники выходят на летние каникулы

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
18, 19, 20 мая в тюменских школах пройдёт последний звонок.
Стоит отметить, что сроки окончания учебного года устанавливаются в календарном учебном графике и утверждаются учебным заведением самостоятельно.
Ранее «Наш город» отмечал, что для 9-х и 11-х классов последние звонки пройдут в традиционном очном формате. 19 мая в Тюмени будет запрещена продажа алкогольных напитков, это сделано для безопасности школьников.