РЭО обследует более ста полигонов ТКО при помощи дронов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, основная цель проекта заключается в определении остаточной вместимости объектов размещения, что позволит оценить оставшийся срок службы объектов. Также при помощи облетов выявляются нарушения на полигонах. В рамках проекта планируется впервые провести облеты на более чем 100 полигонах в 37 субъектах РФ, пишет 56orb.ru.
В прошлом году облеты проводились на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам облетов созданы цифровые двойники более половины действующих полигонов страны.
Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости стартовал в мае 2022 года. Беспилотный летательный аппарат использует лидар для мобильного лазерного сканирования. На основе полученных данных специалисты выстраивают облако точек, накладывают текстуры и делают привязку проектной документации на объект. Таким образом, создается цифровой двойник полигона.