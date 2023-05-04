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РЭО обследует более ста полигонов ТКО при помощи дронов

4 мая 2023, 13:25
В рамках проекта Российского экологического оператора в 2023 году более 100 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут обследованы с помощью дронов. В прошлом году использование беспилотных летательных аппаратов позволило выявить более 3000 нарушений на мусорных полигонах.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, основная цель проекта заключается в определении остаточной вместимости объектов размещения, что позволит оценить оставшийся срок службы объектов. Также при помощи облетов выявляются нарушения на полигонах. В рамках проекта планируется впервые провести облеты на более чем 100 полигонах в 37 субъектах РФ, пишет 56orb.ru.

В прошлом году облеты проводились на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам облетов созданы цифровые двойники более половины действующих полигонов страны.

Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости стартовал в мае 2022 года. Беспилотный летательный аппарат использует лидар для мобильного лазерного сканирования. На основе полученных данных специалисты выстраивают облако точек, накладывают текстуры и делают привязку проектной документации на объект. Таким образом, создается цифровой двойник полигона.



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