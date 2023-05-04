РЭО обследует более ста полигонов ТКО при помощи дронов

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, основная цель проекта заключается в определении остаточной вместимости объектов размещения, что позволит оценить оставшийся срок службы объектов. Также при помощи облетов выявляются нарушения на полигонах. В рамках проекта планируется впервые провести облеты на более чем 100 полигонах в 37 субъектах РФ, пишет 56orb.ru.