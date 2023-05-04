Прокурор Тюменской области выехал в село Успенка. Здесь сильный пожар

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Известно, что в селе загорелась местная ферма, оттуда эвакуируют скот.
«Учитывая особый противопожарный режим, увеличение количества ландшафтных пожаров, которые могут повлечь причинение ущерба населенным пунктам, прокуратурой области открыты телефоны «горячей линии» 8 (3452) 34-53-54, 27-04-60 и 27-04-43», - сообщает прокуратура Тюменской области.
Сегодня Тюмень накрыл смог из-за пожаров в районе Московского тракта и трассы Тюмень – Екатеринбург.