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Прокурор Тюменской области выехал в село Успенка. Здесь сильный пожар

4 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI

Прокурор Владислав Московских выехал в село Успенка из-за пожаров

Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично оценит ситуацию с пожаром в селе Успенка. Он выехал на место инцидента, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Известно, что в селе загорелась местная ферма, оттуда эвакуируют скот.

«Учитывая особый противопожарный режим, увеличение количества ландшафтных пожаров, которые могут повлечь причинение ущерба населенным пунктам, прокуратурой области открыты телефоны «горячей линии» 8 (3452) 34-53-54, 27-04-60 и 27-04-43», - сообщает прокуратура Тюменской области.

Сегодня Тюмень накрыл смог из-за пожаров в районе Московского тракта и трассы Тюмень – Екатеринбург.

В 25 км от Тюмени большой пожар, пламя подходит к жилым домам села Успенка. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Прокуратура#Погода#Погода в Тюмени
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