Прокуратура Тюменской области выяснит причины пожара в селе Салаирка

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В ходе проверки будут установлены причины произошедшего ЧП, дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности. Также под контролем главы прокуратуры Тюменской области находится оказание мер социальной поддержки и помощи пострадавшим от пожара в восстановлении документов, получении компенсаций в связи с причиненным ущербом.
Для оказания оперативной помощи местным жителям организована работа временной приемной районной прокуратуры по адресу: Тюменский район, с. Салаирка, ул. Новая, 24. Также работают телефоны «горячей линии» 8 (3452) 34-53-54, 27-04-60 и 27-04-43, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал оказать материальную помощь пострадавшим от пожара жителям села Салаирка. Глава региона, подчеркнул, что при необходимости тюменцам будет предоставлено жилье в другом населенном пункте.