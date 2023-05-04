nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Изображение материала

Прокуратура Тюменской области выяснит причины пожара в селе Салаирка

4 мая 2023, 04:36
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Прокурор Тюменской области взял под контроль расследование пожара в селе Салаирка

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту пожара в селе Салаирка, в результате которого сгорело четыре дома. Данное поручение дал глава ведомства Владислав Московских.
Сюжет
Тюмень

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего ЧП, дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности. Также под контролем главы прокуратуры Тюменской области находится оказание мер социальной поддержки и помощи пострадавшим от пожара в восстановлении документов, получении компенсаций в связи с причиненным ущербом.

Для оказания оперативной помощи местным жителям организована работа временной приемной районной прокуратуры по адресу: Тюменский район, с. Салаирка, ул. Новая, 24. Также работают телефоны «горячей линии» 8 (3452) 34-53-54, 27-04-60 и 27-04-43, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал оказать материальную помощь пострадавшим от пожара жителям села Салаирка. Глава региона, подчеркнул, что при необходимости тюменцам будет предоставлено жилье в другом населенном пункте.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Прокуратура#Прокуратура Тюменской области#Проверка#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Пожар в селе Салаирка потушили. Видео
Сегодня, 01:48
Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии
Вчера, 04:50
Тюмень может войти в программу автомобильного туризма
Вчера, 14:48
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Александр Моор расширил меры поддержки для участников СВО
Сегодня, 01:06
Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие
Сегодня, 06:37