Прокуратура Тюменской области выяснит причины пожара в селе Салаирка

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего ЧП, дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности. Также под контролем главы прокуратуры Тюменской области находится оказание мер социальной поддержки и помощи пострадавшим от пожара в восстановлении документов, получении компенсаций в связи с причиненным ущербом.