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Пожары около Тюмени, растет число не проданных квартир, скончалась 3-летняя девочка

4 мая 2023, 16:51
Фото: 1MI

Растет число не проданных квартир, пожары около Тюмени, скончалась 3-летняя девочка

Сегодня Тюмень окутали пожары. В районе Московского тракта в Успенке загорелись здания и ферма, дым накрыл Тюмень. Смог можно наблюдать даже в центре города.

Пожары в Тюменской области, смог над Тюменью.

На севере областной столицы (Велижанский тракт) тоже бушует стихия.

Более трёхсот человек тушат ландшафтные пожары в Тюменской области, в Успенке из домов эвакуировали почти 500 человек. Глава Тюменского района обратилась к жителям села Успенка с просьбой покинуть свои дома, пока в населенном пункте идет борьба с огнем. Жителей села размещают жителей в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный. В селе прекращена работа электричества.

В Тюмени растет число нераспроданных квартир.

Общее число предложений по продаже недвижимости только увеличивается. Эксперты отметили снижение покупательского спроса на квартиры.

По сравнению с декабрём 2022 года, рост предложения составил 6%, новостроек – 9%. При этом стоимость квадратного метра увеличилась до 112 тысяч (в новых дома).

Одновременно с этим покупательский спрос упал. Рынок потерял 20% ипотечных заемщиков за первый квартир квартал и 12% за год, несмотря на то, что ставки снизились. Эксперты отмечают, что основное снижение пришлось на первичный рынок, где в 2023 году застройщики стали отказываться от «нулевых» ипотек.

В Тюменской области было выдано 15,7 тысяч ипотечных кредитов. За первый квартал данный показатель сократился на 23%, в целом за год — на 7%.

Тело трехлетней девочки обнаружено на территории детсада в Тюменской области.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование данного дела. Возбуждено уголовное дело по факту «причинение смерти по неосторожности».

В сентябре 2022 года «Наш город» сообщал о похожей ситуации. В Тобольске следователи обнаружили в детском домике тело 2-летней девочки. Всё произошло в детском саду на игровой площадке.

 

Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Погода в Тюмени#МЧС#Дороги
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