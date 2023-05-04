Пожары около Тюмени, растет число не проданных квартир, скончалась 3-летняя девочка

Более трёхсот человек тушат ландшафтные пожары в Тюменской области, в Успенке из домов эвакуировали почти 500 человек. Глава Тюменского района обратилась к жителям села Успенка с просьбой покинуть свои дома, пока в населенном пункте идет борьба с огнем. Жителей села размещают жителей в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный. В селе прекращена работа электричества.