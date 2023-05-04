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Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов

4 мая 2023, 01:35
Фото: 1MI

Потепление до + 26 градусов и сильные порывы ветра ожидаются 4 мая в Тюмени

Теплая погода ожидается в Тюмени с самого утра, согласно сервису «Яндекс.Погода». В ранние часы температура воздуха составит + 19 градусов.

Днём придёт настоящее лето: столбики термометров поднимутся до + 26 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 - 5 м/с, который с обеда усилится: по данным «Гисметео», его порывы могут достичь 14 м/с.

К вечеру тепло сохранится — будет + 23 градуса. Ночью прогнозируют снижение температуры до + 15 градусов.

В РСЧС тюменцам напоминают, что в областной столице установилась сухая ветреная погода, в связи с чем введён запрет на разведение открытого огня и поездки в леса.

Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тюмени произошло три ландшафтных пожара. Тюменцы сообщали, что огонь близко подошел к частным домам села Салаирка. На месте работали сотрудники МЧС, в настоящее время угрозы населённому пункту нет.

 

 

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