Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов

Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тюмени произошло три ландшафтных пожара. Тюменцы сообщали, что огонь близко подошел к частным домам села Салаирка. На месте работали сотрудники МЧС, в настоящее время угрозы населённому пункту нет.