Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Updated Сегодня, 01:36
Днём придёт настоящее лето: столбики термометров поднимутся до + 26 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 - 5 м/с, который с обеда усилится: по данным «Гисметео», его порывы могут достичь 14 м/с.
К вечеру тепло сохранится — будет + 23 градуса. Ночью прогнозируют снижение температуры до + 15 градусов.
В РСЧС тюменцам напоминают, что в областной столице установилась сухая ветреная погода, в связи с чем введён запрет на разведение открытого огня и поездки в леса.
Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тюмени произошло три ландшафтных пожара. Тюменцы сообщали, что огонь близко подошел к частным домам села Салаирка. На месте работали сотрудники МЧС, в настоящее время угрозы населённому пункту нет.