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Под Тюменью перекрыли федеральную трассу из-за загоревшейся фуры

4 мая 2023, 06:04
Фото: ГИБДД

Федеральную трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за горящего большегруза

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе введены ограничения движения транспортных средств.
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Тюмень

На 353-м километре автомобильной дороги загорелся большегруз. По информации ГИБДД по Тюменской области, движение для автомобилей закрыто в обоих направлениях.

На месте происшествия работают автоинспекторы.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Салаирка сегодня ночью сгорели четыре дома. Во время ЧП были эвакуированы 7 человек. В настоящее время расследованием причины пожара занимается прокуратура Тюменской области.

 

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