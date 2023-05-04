Под Тюменью перекрыли федеральную трассу из-за загоревшейся фуры

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
На 353-м километре автомобильной дороги загорелся большегруз. По информации ГИБДД по Тюменской области, движение для автомобилей закрыто в обоих направлениях.
На месте происшествия работают автоинспекторы.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Салаирка сегодня ночью сгорели четыре дома. Во время ЧП были эвакуированы 7 человек. В настоящее время расследованием причины пожара занимается прокуратура Тюменской области.