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Перед Днём Победы в Тюмени изменится схема движения двух маршруток

4 мая 2023, 02:38
Фото: 1MI

Схема движения маршруток N 41 и N 81 изменится в Тюмени 8 мая

Движение транспорта по улице Лесопарковой перекроют в Тюмени с 8.00 до 15.30. Это связано с проведением «велогонки-критериум» памяти советского героя ВОВ Марите Мельникайте, сообщили в МКУ «Тюменгортранс».

Ограничение движения запланировано на участке от Лесопарковой, 9, до пересечения с улицей Домостроителей. В связи с этим маршрутки N 41 и N 84 пойдут по объездному пути: тюменцев будут высаживать на существующих остановках.

Мария Иозовна Мельникайте принимала участие в партизанском движении в Литве и Белоруссии в годы ВОВ. Была награждена званием героя СССР посмертно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени со середины мая до 10 августа перекроют движение по улице Холодильной.

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#Схема движения#День Победы#Марите Мельникайте#Маршрутки#Пассажиры#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Дороги#Елена Чебоксарова
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