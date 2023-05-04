Перед Днём Победы в Тюмени изменится схема движения двух маршруток

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Ограничение движения запланировано на участке от Лесопарковой, 9, до пересечения с улицей Домостроителей. В связи с этим маршрутки N 41 и N 84 пойдут по объездному пути: тюменцев будут высаживать на существующих остановках.
Мария Иозовна Мельникайте принимала участие в партизанском движении в Литве и Белоруссии в годы ВОВ. Была награждена званием героя СССР посмертно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени со середины мая до 10 августа перекроют движение по улице Холодильной.