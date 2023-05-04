Опять пожар: на Велижанском тракте горит сухостой

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
По словам очевидцев, дым от пожара виден за объездной дорогой. В МЧС по Тюменской области, «Нашему Городу» сообщили, что сухостой горит на 11-12 километре Велижанского тракта. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 80 гектар.
На месте ЧП работают 9 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе временно введены ограничения движения. Здесь загорелся большегруз. На месте происшествия движение транспортных регулируют сотрудники ДПС,