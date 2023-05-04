Опять пожар: на Велижанском тракте горит сухостой

По словам очевидцев, дым от пожара виден за объездной дорогой. В МЧС по Тюменской области, «Нашему Городу» сообщили, что сухостой горит на 11-12 километре Велижанского тракта. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 80 гектар.