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Около Тюмени в районе Велижанского тракта перекрыли трассу из-за пожара. Фото

4 мая 2023, 10:34
Фото: ГИБДД

Инспекторы ДПС перекрыли движение в районе Велижанского тракта из-за пожаров. Фото

В Тюменской области снова перекрывают движение. На этот раз пост ДПС разместили на съезде с Велижанского тракта (в районе полигона ТБО). Автомобили не пропускают.

Здесь уже собралась небольшая пробка из грузовиков.

«Внимание! В связи с задымлением, закрыто движение транспорта на съезде с Велижанского тракта на полигон ТБО. Для ограничения движения задействован наряд ДПС», - сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Сегодня утром «Наш город» отмечал, что в этом районе горит сухая трава. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 80 гектар. Здесь работают спасатели МЧС. 

Опять пожар: на Велижанском тракте горит сухостой
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#ГИБДД#Происшествия#Александр Мязин
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