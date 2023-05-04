Около Тюмени в районе Велижанского тракта перекрыли трассу из-за пожара. Фото

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Здесь уже собралась небольшая пробка из грузовиков.
«Внимание! В связи с задымлением, закрыто движение транспорта на съезде с Велижанского тракта на полигон ТБО. Для ограничения движения задействован наряд ДПС», - сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Сегодня утром «Наш город» отмечал, что в этом районе горит сухая трава. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 80 гектар. Здесь работают спасатели МЧС.