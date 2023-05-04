Около Тюмени в районе Велижанского тракта перекрыли трассу из-за пожара. Фото

Инспекторы ДПС перекрыли движение в районе Велижанского тракта из-за пожаров. Фото

В Тюменской области снова перекрывают движение. На этот раз пост ДПС разместили на съезде с Велижанского тракта (в районе полигона ТБО). Автомобили не пропускают.