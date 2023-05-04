Недалеко от Тюмени мужчина расстрелял знакомых из ружья и напал на полицейского

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В момент преступления он был пьян и напал на полицейского.
«19 июня 2022 года в ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района после ссоры с двумя односельчанами решил отомстить обидчикам. Взяв из дома охотничье ружье и вернувшись к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.
Он никого не убил, но один человек получил серьёзное ранение. Его задержали сотрудники МВД, находясь в служебном кабинете ОП он нанёс удар головой полицейскому.
Ранее «Наш город» сообщал, что неизвестный напал на двух братьев из Тюмени в кафе Екатеринбурга.