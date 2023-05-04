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Недалеко от Тюмени мужчина расстрелял знакомых из ружья и напал на полицейского

4 мая 2023, 10:54
Фото: 1MI

Тюменец расстрелял односельчан из ружья и напал на полицейского

Недалеко от Тюмени в селе Горьковка местный житель открыл огонь по односельчанам. По данным пресс-службы тюменских судов, он получил 8,5 лет колонии.

В момент преступления он был пьян и напал на полицейского.

«19 июня 2022 года в ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района после ссоры с двумя односельчанами решил отомстить обидчикам. Взяв из дома охотничье ружье и вернувшись к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.

Он никого не убил, но один человек получил серьёзное ранение. Его задержали сотрудники МВД, находясь в служебном кабинете ОП он нанёс удар головой полицейскому.

Ранее «Наш город» сообщал, что неизвестный напал на двух братьев из Тюмени в кафе Екатеринбурга.

В екатеринбургском кафе напали на двух братьев из Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Дороги#Жалобы
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