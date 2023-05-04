«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
«Что делать? Улицу Бориса Житкова атаковали клопы! Это просто ужас, все окна чёрные», — рассказывает читательница «Нашего города» и делится фотографией.
Аналогичные сообщения поступают и от горожан, живущих в других районах города. Из каждого округа Тюмени жители пишут, что ранее не сталкивались с таким количеством клопов, которые норовят проникнуть в квартиру.
Предположительно, насекомые атаковали город из-за лесных пожаров, так как биологи отмечают, что активность лесных клопов возрастает в эти периоды — клопы активно мигрируют и ищут новые пригодные территории для обитания.
В службах дезинсекции сообщают, что специалистам уже поступали звонки от обеспокоенных людей, которые просили вытравить насекомых.
«Травить их не стоит, для человека они безобидны, хотя и беспокоят своим запахом. Повлиять на их активное появление в человеческой среде, действительно, могли масштабные лесные пожары, охватившие область. Также недавно проводили обработку от клещей, что также заставило клопов приблизиться к квартирам и частным домам. Этот период стоит просто переждать, отгородившись от клопов москитными сетками. Позже они, будучи насекомыми, паразитирующими только на растениях, сами вас покинут», — уверена энтомолог Полина Самойлова.
Также, при особой неприязни к клопам, можно в пульверизаторе смешать уксус с водой и опрыскать раствором сетку на окне. Насекомые должны тут же покинуть место обитания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в городе 1608 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.