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«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами

4 мая 2023, 07:47
Фото: nashgorod.ru
Каждый из районов Тюмени атаковали тысячи клопов

Каждый из районов Тюмени атаковали тысячи клопов

Ежедневно тюменцы жалуются на нашествие насекомых и делятся фотографиями своих окон, которые кишат клопами. Появление этих существ может быть связано с акарицидной обработкой и лесными пожарами. Но стоит ли их травить?
«Что делать? Улицу Бориса Житкова атаковали клопы! Это просто ужас, все окна чёрные», — рассказывает читательница «Нашего города» и делится фотографией.
Клопы в Восточном районе городаКлопы в Восточном районе города
Клопы в Восточном районе города
Фото: Читатель "Нашего города"

Аналогичные сообщения поступают и от горожан, живущих в других районах города. Из каждого округа Тюмени жители пишут, что ранее не сталкивались с таким количеством клопов, которые норовят проникнуть в квартиру.

Предположительно, насекомые атаковали город из-за лесных пожаров, так как биологи отмечают, что активность лесных клопов возрастает в эти периоды — клопы активно мигрируют и ищут новые пригодные территории для обитания.

В службах дезинсекции сообщают, что специалистам уже поступали звонки от обеспокоенных людей, которые просили вытравить насекомых.

«Травить их не стоит, для человека они безобидны, хотя и беспокоят своим запахом. Повлиять на их активное появление в человеческой среде, действительно, могли масштабные лесные пожары, охватившие область. Также недавно проводили обработку от клещей, что также заставило клопов приблизиться к квартирам и частным домам. Этот период стоит просто переждать, отгородившись от клопов москитными сетками. Позже они, будучи насекомыми, паразитирующими только на растениях, сами вас покинут», — уверена энтомолог Полина Самойлова.

Также, при особой неприязни к клопам, можно в пульверизаторе смешать уксус с водой и опрыскать раствором сетку на окне. Насекомые должны тут же покинуть место обитания.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в городе 1608 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.

#Алиса Вернер#Тюменская область
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