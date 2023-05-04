«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами

Каждый из районов Тюмени атаковали тысячи клопов

Ежедневно тюменцы жалуются на нашествие насекомых и делятся фотографиями своих окон, которые кишат клопами. Появление этих существ может быть связано с акарицидной обработкой и лесными пожарами. Но стоит ли их травить?