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На Тюменскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и дожди

4 мая 2023, 14:18
Фото: 1MI

В Тюменской области 5 мая обещают сильный ветер, дожди и грозы

На севере Тюменской области погода испортится. По данным ЦГМС 5 мая сюда придут дожди, грозы и сильный ветер.
«По данным Тюменского ЦГМС 05 мая 2023 года в северных районах Тюменской области ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура днем +23+28», — сообщает МЧС по Тюменской области.

Сильный ветер может повысить риск возникновения новых пожаров.

Сегодня «Наш город» сообщал о трёх пожарах недалеко от Тюмени. Сейчас в городе до + 25 градусов, осадков в ближайшее время не ожидается. Влажность воздуха снизится до 20 процентов. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дожди#Погода в Тюмени#Погода
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