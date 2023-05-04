На Тюменскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и дожди

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
«По данным Тюменского ЦГМС 05 мая 2023 года в северных районах Тюменской области ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура днем +23+28», — сообщает МЧС по Тюменской области.
Сильный ветер может повысить риск возникновения новых пожаров.
Сегодня «Наш город» сообщал о трёх пожарах недалеко от Тюмени. Сейчас в городе до + 25 градусов, осадков в ближайшее время не ожидается. Влажность воздуха снизится до 20 процентов.